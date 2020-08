Stiri pe aceeasi tema

- Un produs impotriva tantarilor, a carui substanta activa provine din eucalipt, s-a dovedit eficient in neutralizarea noului coronavirus, potrivit unui studiu publicat miercuri de Ministerul Apararii britanic, relateaza AFP.Laboratorul stiintific si tehnologic (DSTL) al Ministerului Apararii…

- Un mic numar de militari americani au fost raniti intr-o interactiune cu forte rusesti in Siria, au declarat miercuri pentru Reuters doi oficiali ai Statelor Unite.Unul dintre oficiali a declarat, sub protectia anonimatului, ca ranile suferite sunt un rezultat al unei coliziuni si nu al unui…

- Rusia a lansat o noua faza a testelor clinice ale vaccinului sau impotriva noului coronavirus numit Sputnik V, care vizeaza peste 40.000 de persoane la Moscova, a anuntat miercuri Fondul rus de investitii directe (FRID), relateaza Reuters.Potrivit Fondului, teste de acelasi fel urmeaza sa…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre noul an școlar. Președintele a spus ca „școala sigur nu va incepe in condiții normale, fiindca pandemia pana in septembrie nu va disparea”. Se pare ca „ne indreptam spre un scenariu mixt” – cu elevii la școala și cursuri online, a mai…

- Un alt subiect aflat pe masa Guvernului este referitor la cresterea salariilor profesorilor de la inceputul lunii septembrie a acestui an, dupa cum prevede Legea salarizarii, majorare care ar putea fi momentan amanata, au adaugat sursele citate. Citeste si: Scoala incepe cu noi reguli, la…

- Consiliul National al Romanilor din Ucraina a adresat autoritatilor de la Bucuresti mai multe memorii in care reclama incalcarea, de catre autoritatile de la Kiev, a dreptului la educatie in limba materna acuzand ”un genocid cultural-lingvistic” si remarca faptul ca actiunile statului roman in aceasta…

- Dupa ce zilele trecute a evitat sa mai arate cu degetul in direcția Partidului Social Democrat, facand trimitere la unitate la nivel de clasa politica și lansand in mod special un apel catre Parlament, pentru a adopta urgent proiectul legislativ trimis de Guvern, cu schimbarile operate dupa decizia…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca va incepe testele clinice pentru un vaccin impotriva covid-19 pe un grup de 50 de militari. Pe de alta parte, un institut din Sankt Petersburg sustine ca lucreaza la un vaccin care poate fi administrat sub forma de iaurt.