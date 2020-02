Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a inceput anul 2020 in forța! Mulți se intreaba daca mai formeaza sau nu un cuplu cu Alex Bodi, insa vedeta este hotarata sa iși țina viața personala departe de ochii celor curioși.

- In urma cu trei ani, mama Biancai Dragulanu a fost operata, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer. Acum, vedeta povestește care este starea de sanatate a mamei sale și cum ține totul sub control, mai ales ca boala poate recidiva oricand.„ Urmeaza sa o duc la un control pe mama, pentru ca a avut problemele…

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul romanesc. Aceasta a fost mereu pe fuga, mereu excentrica, mereu cautand iubirea patimașa. Din nefericire, multe din relațiile sale cu barbați celebri i-au ramas in minte doar in categoria lecțiilor de viața.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au impacat și drept dovada vedeta a publicat o fotografie in care apare alaturi de soțul sau. Blonda a decis sa-i mai acorde o șansa acestuia, in speranța ca va inceta cu violențele. In plus, Bianca și Alex iși doresc sa aiba un copil impreuna. Bianca Dragușanu și Alex…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au intentat deja divorțul, cei doi urmand sa nu mai formeze un cuplu in acte, din luna decembrie. Detalii incredibile despre relația dintre cei doi, au ieșit la iveala. Conform wowbiz.ro, care a intrat in posesia unor informații furnizate de catre una dintre prietenele…

- Ziua și speculațiile. Așa arata viața Biancai Dragușanu, care a fost ținta mai multor zvonuri, unele mai incredibile ca altele. Azi, s-a propagat o știre șoc: Bianca Dragușanu ar fi incercat sa se arunce in fața mașinilor, dupa o cearta aprinsa cu Alex Bodi. Este adevarat sau nu? Totul, de la zvonurile…

- Alex Bodi si Bianca Dragusanu au uimit pe toata lumea atunci cand au anuntat ca divorteaza. Cu toate acestea, cei doi apar din nou impreuna. Alex Bodi a povestit la o emisiune tv ce a declansat intreg scandalul.

- Vedetele din Romania au avut o miercuri seara aglomerata: au fugit intre doua evenimente care au avut loc in București. Brigitte și Florin Pastrama au fost unul dintre cele mai fotografiate cupluri, alaturi de Bianca Dragușanu și Alex Bodi, care și-au facut apariția impreuna, deși au anunțat ca divorțeaza.