- Luptatoarea craioveanca Alexandra Anghel a cucerit medalia de bronz la categoria olimpica 68 kg la Ranking Series Budapesta! In cadrul turneului de clasament din capitala Ungariei, Alexandra a obținut o performanța promițatoare in perspectiva Campionatului Mondial, care va avea loc in luna septembrie…

- Astazi la Cracovia-Malopolska din Polonia incep Jocurile Europene. Republica Moldova este reprezentata de o delegație din 90 de sportivi. Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului a anunțat premii pentru medalii la acest eveniment sportiv major, care va reprezenta un criteriu…

- Un muncitor a murit duminica la bazinul Austerlitz, unde se construiește o unitate de stocare a apei de ploaie pentru a facilita inotul in raul Sena pentru Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris. Barbatul a fost lovit de un vehicul care circula cu spatele pe șantier.In ciuda eforturilor depuse…

- „RIP sportul romanesc" (Odihneasca-se in pace, sportul romanesc - n.r.), a scris pe Facebook, marti seara, fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, potrivit News.ro. In noul Guvern condus de Marcel Ciolacu, Ministerul Sportului nu va mai exista, iar deocamdata UDMR nu mai face parte din coalitia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus, guvernului sa organizeze anul viitor Jocurile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza AFP. Putin i-a dat termen pana la 1 iulie premierului Mihail Misustin pentru a prezenta…

- Sportivii din lotul național de judo care merg la Mondialul de la Doha au un regim draconic inaintea competiției. Pentru a intra in categorie, baieții fac sacrificii mari. Se antreneaza de doua ori pe zi și sar peste toate mesele. Cu 48 de ore inaintea Mondialului, sportivii trag tare la antrenamente,…