Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis o ancheta dupa ce un barbat in varsta de 48 de ani a fost gasit spanzurat intr-o locuinta din localitatea Dancu, a declarat luni, pentru AGERPRES, Ioana Bilea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi. „Pe data de 5 ianuarie am primit un apel telefonic la…

- Politistii au deschis o ancheta dupa ce un barbat in varsta de 48 de ani a fost gasit spanzurat intr-o locuinta din localitatea Dancu, a declarat luni, pentru AGERPRES, Ioana Bilea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi. ‘Pe data de 5 ianuarie am primit un apel telefonic la…

- Un barbat de 48 de ani a fost gasit spanzurat in locuința sa din localitatea Dancu, județul Iași. Potrivit unor surse, barbatul este fostul contabil al Episcopiei Hușilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, conform Mediafax.Citește și: Traian Basescu BATE cu PUMNUL…

- Marius Catalin Genescu (48 de ani) a fost gasit mort de fiul sau, care a si anuntat Politie. Barbatul nu a mai putut fi salvat iar trupul sau a fost dus la IML pentru necropsie. Genescu era cercetat in Vaslui intr-un caz privind disparitia a aproximativ 30.000 de lei, bani pe care i-ar fi gestionat…

- Polițiștii din Șpring au recuperat drujba unui barbat din comuna, ce-i fusese furata cu doua zile in urma. Tanarul care e banuit ca a sustras-o este cercetat pentru furt, transmit reprezentanții IPJ Alba. La data de 4 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Șpring l-au identificat pe un tanar…

- Ieri, 19 noiembrie 2019, in jurul orei 17.45, pe DN 1, la kilometrul 369, la intersecția cu breteaua autostrazii A1, in afara municipiului Sebeș, un barbat de 53 de ani, din municipiul Sfantu Gheorghe, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebeș-Sibiu, a efectuat un viraj spre stanga și nu…

- Ieri, 17 noiembrie 2019, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza comunei Craciunelul de Jos, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un tanar. Șoferul a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, motiv pentru…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au desfasurat in aceasta saptamana activitati specifice in vederea depistarii persoanelor cu preocupari infractionale pe linie contrabandei cu tutun. Astfel, pe raza comunei Valea Chioarului, intr-o anexa a unui imobil au fost gasite 4…