- Funcționarii postului vamal Costești au supus verificarilor un microbuz de model „Mercedes Sprinter”, ce se deplasa din Letonia spre Republica Moldova și care transporta pasageri. In rezultatul controlului, printre lucrurile personale ale unui pasager a fost depistata o arma pneumatica, nedeclarat organului…

- Funcționarii postului vamal Briceni au supus controlului documentar și fizic un lot de marfa (hrana pentru pasari (premix)), transportat din Olanda in adresa unui agent economic din Republica Moldova. Urmare a controlului vamal, s-a constatat un surplus de 1020 kg de hrana, ce nu au fost indicate in…

- Ponderea transportului energetic eficient in Republica Moldova inregistreaza tendința ascendenta in ultimii cinci ani. Astfel, in perioada anilor 2018-2022, in Republica Moldova au fost inregistrate peste 27 mii de autoturisme electrice și de tip hibrid, conform datelor Agenției pentru Eficiența Energetica…

- Cele mai de seama persoane iși pregatesc din timp un testament pentru a se asigura ca averea lor ramane pe maini bune. Iata care sunt cele mai ciudate testamente din lume. Testamentele au aparut cu secole in urma și sunt folosite și in ziua de azi de catre cei care vor sa iși lase banii agonisiți de-a…

- Pe Aeroportul Internațional Chisinau funcționarii vamali in conlucrare cu polițiștii de frontiera au contracarat un nou caz de transportare ilicita a valutei. Cazul a fost inregistrat in seara zilei de ieri, 31 ianuarie, informeaza Serviciul Vamal.

- In dosar, reclamantul este Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta prin Primar Vergil Chitac.Magistratii Curtii de Apel Constanta, Sectia I Civila, au ramas in pronuntarea asupra apelului declarat de municipalitate in procesul in care au fost formulate pretentii de peste 2,85 de milioane…

- Un cetațean al Armeniei in varsta de 39 de ani este documentat de oamenii legii moldoveni dupa ce a incercat sa introduca fraudulos in Republica Moldova 100 000 de dolari americani. Cazul a fost inregistrat duminica, 8 ianuarie 2023, in cadrul postului vamal Aeroportul Internațional Chișinau, unde pentru…