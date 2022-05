Fostul viceprimar PNL Dan Diaconu a anunțat ca organigrama Primariei Timișoara a fost din nou suspendata de instanța. Aceasta a doua varianta de organigrama a fost votata in luna martie in consiliul local. „Organigrama Primariei Timisoara cu numarul 3, concursurile si dispozitiile aferente suspendate de Tribunalul Timis, azi. Inainte de a da vina pe «sistem», […] Articolul Și a doua organigrama a Primariei Timișoara in administrația Fritz, suspendata de instanța a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .