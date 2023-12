Show - Intrată în AUR, Ramona Bădescu le școlește pe românce: Să nu mai gătească, să fie mai egoiste Actrița Ramona Badescu face spectacol! Intrata in AUR, partid care teoretic susține tradițiile romanești și familia tradiționala, Badescu le invața pe romance sa faca fix invers decat au vazut la mamele lor. Sa gateasca mai puțin și sa nu mai puna familia pe primul plan, ci pe ele insele. „Intotdeauna mi-a placut ca barbatul sa fie mai mare decat mine. Niciodata nu mi-a placut sa ma iubesc cu un tanar, cu un baiat mai tanar decat mine, pentru ca și așa barbații se maturizeaza tarziu. Mi-a placut sa am alaturi un barbat cu care sa impartașesc problemele politice, financiare, culturale,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

