Shopping City Târgu Mureș, profit cu șase zerouri în 2021 Inaugurat in luna iulie 2020 in urma unei investiții de aproximativ 70 de milioane de euro, Shopping City Targu Mureș a incheiat același an cu o cifra de afaceri de 22,5 milioane de lei, pierderi nete de 36,2 milioane de lei și capitaluri proprii de 80,6 milioane de lei, potrivit informațiilor furnizate de portalul www.listafirme.ro. … Post-ul Shopping City Targu Mureș, profit cu șase zerouri in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

