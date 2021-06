Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-a plimbat prin univers cu „Nave Spațiale”, MIRA prezinta „Zi Merci”, ultima poveste muzicala ce se regasește pe primul album din cariera al artistei. Lansat la inceputul primaverii atat fizic cat și online, „MiraDivina” este un material discografic personal ce culege experiențe reale imparțite…

- Olivia Rodrigo iși lanseaza albumul de debut – „Sour”, pe care se regasesc și piesele „Drivers license”, „Deja vu” și „Good 4 u”. De ce a fost atat de așteptat acest album? Simplu, a inceput sa scrie recorduri pe masura ce se adunau piesele pentru el. Piesa de debut Olivia Rodrigo , “Drivers license”,…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Primul release al label-ului vine de la Gran Error, care lanseaza alaturi de Bastien – ”Spend The Night”, o piesa care combina…

- Imnul oficial al turneului final al Campionatului European, compus de DJ-ul olandez Martin Garrix, va fi lansat pe 14 mai, a anuntat artistul pe retelele de socializare, potrivit lesoir.be. Imnul va avea un puternic accent irlandez, cu fragmente din compozitii ale lui Bono si The Egde de la…

- „Vocea ta” este numele noului single pe care JO il lanseaza la final de primavara, o balada despre iubire, desparțire și durerea ce ramane la final. „«Vocea ta» este o piesa personala, sensibila. Cred ca cele doua lucruri care iți lipsesc și nu sunt palpabile cand persoana iubita nu mai e langa tine…

- Pregatita deja de vara, Andreea Balan lanseaza clip dupa clip. Artista vine cu „Iubește-ma, nu”, o piesa fresh, cu un mesaj puternic de empowerment, un indemn catre regasire, curaj și iubire de sine. Atunci cand vom invața sa fim fericiți și mulțumiti cu noi, atunci cand ne vom iubi pe noi și ceilalți…

- Luna martie este plina de surprize, iar Mario a calatorit pana pe Luna in cel mai nou clip al sau și are un mesaj pentru toți cei care au inimile frante: „Adu-mi Soarele”. Compusa de catre artist alaturi de Șerban Cazan, Emilian Nechifor și Gabriel Stanoiu in studiourile HaHaHa Production, piesa este…

- Primul album din cariera nu a intarziat sa apara, iar de ziua sa de naștere, artista lanseaza „MiraDivina”, un material discografic foarte personal ce culege experiențe reale imparțite in 8 single-uri. „O sa descoperiți mai multe stiluri de interpretare ale pieselor. Toate poveștile de pe acest material…