- Fotbaliștii și antrenorii clubului de fotbal Sheriff Tiraspol au zburat in Cehia, unde vor juca miine al doilea meci din turul trei preliminar al Ligii Campionilor impotriva FC Viktoria Plzen. Meciul va avea loc pe 9 august, la ora 20:00, pe stadionul Dusan Arena din Plzen. Dupa cum s-a anunțat anterior,…

- Antrenorul principal al Clubului de fotbal Sheriff Tiraspol, Stjepan Tomas, dupa ce echipa sa a pierdut la Chișinau primul meci in fața echipei cehe FC Viktoria Plzen cu scorul de 1:2 in runda a treia de calificari a Ligii Campionilor, și-a exprimat increderea ca jucatorii iși vor analiza greșelile,…

- Sheriff Tiraspol a suferit prima infrangere in actuala editie a Ligii Campionilor. Echipa antrenata de Stjepan Tomas a cedat pe teren propriu in fata cehilor de la Viktoria Plzen, scor 1-2, in prima mansa din turul trei preliminar al competitiei, transmite IPN.

- Invingatoarea confruntarii Qarabag - Ferencvaros se va bate cu Sheriff Tiraspol in play-off-ul Champions League. Asta in cazul in care campioana Moldovei va reusi sa elimine pe Viktoria Plzen in turul trei preliminar.

- Sheriff Tiraspol a remizat 0-0 cu echipa slovena Maribor in prima manșa din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Returul se va juca pe 26 iulie, ora 20:00, pe stadionul Zimbru din Chișinau. Invingatoarea dublei manșe va accede in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, iar echipa invinsa iși…

- Sheriff Tiraspol a invins HSK Zrinjski cu scorul general 1-0 și s-a calificat in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Moldovei va juca cu caștigatoarea meciului Maribor (Slovenia) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus). Partida tur va avea loc in deplasare pe 19/20 iulie, iar returul este programat…

