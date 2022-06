Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anunțat oficial ca niciun meci de fotbal din competițiile europene nu se va juca in regiunea Transnistria din Moldova, in contextul invaziei Rusiei din Ucraina. Astfel, Sheriff Tiraspol, care joaca in preliminariile Champions League, nu va evolua pe propriul stadion. Moldovenii vor juca in primul…

- Transnistriei ar trebui sa i se acorde un statut special, spune ambasadorul SUA in Moldova Kent Doyle Logsdon. Potrivit diplomatului, aceasta ar putea fi calea de ieșire din criza. Logsdon a atras atenția asupra faptului ca Statele Unite susțin reluarea negocierilor politice intre Chișinau și Tiraspol…

- ​Intr-un interviu pentru HotNews.ro , Andrei Safonov, un deputat din Sovietul Suprem de la Tiraspol, și-a exprimat opinia de ce crede ca Romania nu va fi acceptata sa participe la soluționarea conflictului transnistrean, cine ar fi, in opinia sa, vinovații pentru incidentele de saptamana trecuta din…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a oferit noi detalii vineri in legatura cu decizia Ministerul de Externe de la Sofia de a emite o alerta de calatorie in Republica Moldova in contextul situației tensionate din Transnistria. Cetațenii bulgari sunt indemnați sa evite calatoriile in Moldova, iarc cei care…

- Dupa declarația ucraineanului Aleksei Arestovici cu privire la cucerirea cu ușurința a Transnistriei pentru Moldova, autoritațile de la Chișinau au dat un raspuns pentru RIA Novosti, prin care arata ca soluția militara este exclusa, fiind folosite numai caile pașnice. „Rezolvarea chestiunii transnistrene…

- Consilierul presedintiei ucrainene Mihailo Podoleak considera ca Moscova incearca sa „destabilizeze” regiunea separatista Transnistria din estul Republicii Moldova, situata la frontiera cu Ucraina, dupa ce au avut loc mai multe explozii, care au suscitat temeri privind extinderea razboiului in zona,…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- Ambasadorul SUA in Republica Moldova, Kent D. Logsdon, s-a intalnit, miercuri, cu liderii de la Tiraspol, Vadim Krasnoselsky și Vitalie Ignatiev, a anunțat ambasada SUA pe Facebook, transmite Ziarul de Garda . „Ambasadorul a reafirmat angajamentul SUA fața de procesul de reglementare in formatul „5+2”…