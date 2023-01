Stiri pe aceeasi tema

- "Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice cu raza scurta de actiune si avioane la o altitudine net superioara celei la indemana sistemelor de aparare care au fost furnizate pana acum", a declarat…

- Informația momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Andreea Antonescu a nascut, luni, 19 decembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre frumoasa vedeta, pe rețelele sociale. Cantareața a vorbit cu fanii din comunitatea sa de pe Instagram despre bucuria de a trai miracolul vieții. Afla in randurile…

- Ela și Petrica, caștigatorii sezonului 4, sunt mai fericiți ca niciodata asta pentru ca cei doi vor deveni parinți. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, iar fosta concurenta de la Mireasa s-a afișat cu burtica de gravida. Iata primele imagini cu cei doi in postura de viitori parinți!

- Campionii mondiali la canotaj Sergiu Bejan și Maria Tivodariu, de loc din Campulung Moldovenesc, vor deveni cetațeni de onoare ai municipiului. Anunțul a fost facut de primarul Mihaița Negura, intr-o intervenție telefonica la Radio Top. El a declarat ca decizia va fi luata in ședința de luna viitoare…

- Centrul medical de Radioterapie Oncologica din curtea Spitalului Vechi din Suceava va deveni funcțional incepind cu data de 1 decembrie. Anunțul a fost facut, la Radio Top, de directorul general al Casei Județene de Sanatate, economista Larisa Blanari. Potrivit acesteia, Centrul de Radioterapie Oncologica…

- Traim vremuri tulburi. Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a invada Ucraina in februarie 2022 are consecințe nefaste pentru intreaga omenire. Amenințarile nucleare vin in rafala din partea Moscovei, in timp ce NATO și SUA promit ca vor riposta daca rușii vor folosi arme de distrugere in masa.…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Prima reacție a soției lui Nosfe, dupa anunțul ca rapperul a murit. Soția artistului a facut public, pe rețelele de socializare un mesajul emoționant. Ce a transmis partenera de viața a celebrului cantareț dupa vestea șocanta care a zguduit lumea muzicala in aceasta dupa amiaza.