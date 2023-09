Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata europeana de capital privat a inregistrat, in ultimii ani, o crestere semnificativa a activitatii de fundraising (strangere de capital), atingand niveluri fara precedent, cu un record de 170 de miliarde de euro in 2022 (cu 30% mai mult in comparatie cu anul precedent si cu 13% peste numarul mediu…

- Paul Anton (32 de ani) a semnat cu ETO Gyor, echipa de patru ori campioana a Ungariei, in prezent divizionara secunda. Mijlocașul central era liber de contract, dupa ce in sezonul 2022-2023 a jucat la UTA Arad. A negociat cu Gyor, așa cum a anunțat GSP pe 1 iulie, iar acum s-a ințeles și a semnat cu…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, va fi inaugurat, joi, iar circulația pentru mașini va fi permisa dupa ora 13.00. Podul are o lungine de peste 19 kilometri si contine aproximativ 81.000 de kilometri de fir…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, va fi inaugurat, joi, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Vor participa, de asemenea, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar si ministrul…

- ”Achizitia marcheaza in mod clar un pas major pentru Kering Beaute, permitandu-i sa atinga masa critica in aceasta categorie”, a declarat Raffaella Cornaggia, CEO al diviziei de frumusete a Kering. Fostul director al Estee Lauder a fost numit in februarie sa conduca intrarea grupului francez pe segment.…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referința pentru bursa romaneasca, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.In urma acestui eveniment, BVB iși intarește rolul la nivel regional,…

- Cu o cifra de afaceri de 9,12 miliarde de lei si un profit de 4 miliarde de lei in 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est si este cel mai mare producator de energie electrica din regiune. Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in ședința din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 acțiuni reprezentand 17,34% din numarul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitenta. Cu o cifra de afaceri de…