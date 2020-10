Shawn Mendes a lansat single-ul “Wonder” si a anuntat data aparitiei albumului “Wonder”

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul canadian Shawn Mendes isi va lansa in decembrie al patrulea album din cariera, iar primul single de pe acest material, „Wonder”, a debutat vineri informeaza News.roPiesa care da titlul albumului a fost compusa de Mendes cu Nate Mercereau, Scott Harris si Thomas Hull. „Wonder"…

- NoStress, o trupa cu o experiența de peste 7 ani in zona muzicii de cover, iși propune sa cucereasca publicul cu prima lor piesa proprie. ‘Electrika’ este numele primului lor single și este o piesa pop...

- Trupa de K-pop sud-coreeana BTS a lansat vineri "Dynamite", un nou single cantat pentru prima data integral in limba engleza cu care grupul de baieti vrea sa trimita "un mesaj plin de bucurie si de incredere" fanilor in acest moment marcat de pandemie, relateaza EFE. "Nu intra in planurile noastre sa-l…

- Va maai amintiți de Anamaria Georgescu? Ea a devenit cunoscuta in anul 2001, cand avea numai 14 ani și obținea trofeul Festivalului de la Mamaia, cu piesa ”Ochii tai”, care era o balada care a cucerit imediat publicul. In prezent, Anamaria Georgescu este o femeie in toata firea. Cum arata acum Anamaria…

- Cantareata de origine australiana Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”, dupa doua saptamani de la prezentarea noului single, potrivit news.ro.Piesa va fi inclusa pe albumul „Disco”, al 15-lea al artistei, iar videoclipul este regizat de Sophie Muller. „Say Something”…

- Noul videoclip al formației timișorene Allover il are ca invitat special pe Petre Ionuțescu, iar piesa She’s got the Move anunța și albumul de debut al trupei, care va fi disponibil incepand de maine, online. „A ieșit și ultimul clip de promovare al albumului ce iese vineri și totodata prima piesa cu…

- Emanuel Mirea s-a aflat in topuri alaturi de trupa Stigma in anii 2000, a renuntat la proiectele muzicale in apogeul succesului, dar acum a revenit in atenția publicului cu o piesa cu adevarat speciala!

- Dupa single-ul Pa Mi, lansat anul trecut, care are peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube pe un canal complet nou, Gran Error prezinta Slow Dance, o piesa senzuala, cu un ritm vibrant și provocator. Piesa te teleporteaza intr-o alta lume, in care cele mai arzatoare dorințe devin realitate. Da-i…