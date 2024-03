Sharon Stone dezvăluie numele producătorului care i-a cerut să „doarmă cu colegul ei de distribuție” Sharon Stone a dezvaluit identitatea producatorului de film care i-a cerut sa doarma cu colegul ei de distribuție din filmul Sliver, din 1993, pentru a-și imbunatați interpretarea. Actrița a susținut ca Robert Evans, mogulul de la Hollywood care a condus producția la Paramount și care a murit in 2019, i-a spus sa faca sex cu William Baldwin. Stone a declarat (in podcastul Louis Theroux) ca Evans a pretins ca ea era responsabila pentru rezolvarea problemei interpretarii lui Baldwin in filmul despre o femeie care descopera secretele chiriașilor dupa ce se muta intr-un bloc de apartamente exclusiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

