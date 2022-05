Stiri pe aceeasi tema

- Un locuitor in varsta din Shanghai a fost declarat mort din greșeala și dus la morga intr-un sac de cadavre, in cel mai recent exemplu de disfuncționalitate in orașul afectat puternic de COVID-19, unde milioane de oameni raman sub izolare forțata de guvern, relateaza CNN . Imaginile video, filmate…

- Gabriel Torje este, fara dar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la noi din țara. Are parte de un succes rasunator in cariera sa, insa lucrurile nu sunt tocmai roz in viața sa personala, mai ales avand in vedere faptul ca recent tatal celebrului jucator s-a stins din viața. Iata cum…

- Clujeanul Marius Balo, profesorul universitar roman condamnat la 8 ani de inchisoare in China, a fost eliberat. El se afla la Shanghai și așteapta sa revina in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In timp ce atacurile armatei ruse continua in unele zone din Ucraina și cele doua țari incearca sa ajunga la un acord de pace, in capitala Kiev viața locuitorilor pare sa revina incet la normal, informeaza Noi.md cu referire la ziare.com. O fotografie postata pe Twitter arata cum intr-un parc s-au adunat…

- Organizarea unei nunți este o experiența unica ce te umple de emoție și bucurie. La Iulius Congress Hall am pregatit verighetele pentru marele eveniment, dar am amenajat și salile pentru ca ziua voastra speciala sa fie exact cum ați visat. „Momentele unice merita un loc unic”, iar acela este Iulius…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat masuri de revenire la normalitate dupa pandemia de COVID-19, aratand ca americanii vor putea obtine gratuit teste si tratament antiviral, in cazul in care se infecteaza. El a precizat ca oamenii trebuie sa ramana "in garda", in eventualitatea aparitiei unor…

- Pandemia de Covid-19 a creat numeroase probleme, virusul Covid-19 facand zilnic sute sau chiar mii de victime, astfel ca toata lumea așteapta sa ieșim din aceasta grea incercare la care am fost supuși mai bine de doi ani. Cand am putea sa revenim la o viața normala? Anunțul surprinzator facut de Octavian…

- La Vadu Crișului, prima localitate din Bihor care a intrat in carantina, conducerea Primariei vrea sa faca uitate cat mai curand neajunsurile acestei epidemii. Se ia in considerare reluarea sarbatorilor: Zilele Defileului Crișului Repede și a Targului de la Vama Sarii.