Shanghai înăspreşte restricţiile deja dure pentru combaterea Covid-19 Limitele vor varia probabil in cele 16 districte ale orasului, deoarece unele si-au atins deja tinta, dar oamenii au spus ca restrictiile de miscare vor ramane, in general, pana la sfarsitul lunii mai, din cauza temerilor de revenire, in ciuda scaderii recente a numarului de cazuri in cel mai grav focar de coronavirus din tara. Conturile locuitorilor din mai multe districte, precum si postarile pe retelele de socializare au aratat ca guvernul orasului cu 25 de milioane de locuitori accelereaza si isi extinde efortul de a transfera contactele stranse ale cazurilor pozitive catre centrele de carantina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

