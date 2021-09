Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul albumului “Dreamland” si al hit-ului international “Heat Waves”, trupa britanica Glass Animals a lansat piesa “I DON’T WANNA TALK (I JUST WANNA DANCE)”.Materialul “Dreamland” a debutat pe locul 2 in Billboard Hot 200 anul trecut, iar melodia “Heat Waves” a acumulat peste 930 milioane de…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost felicitata de Regina Elizabeth II si de premierul britanic Boris Johnson, dupa succesul de la US Open. "Felicitari pentru victoria ta. Este o performanta extraordinara la o varsta atat de frageda si o dovada a muncii si dedicatiei tale. Nu am nicio indoiala ca…

- ISIS-K , particula „K” reprezentand provincia islamica Khorasan, este afiliatul regional al Isis (sau așa-numitul stat islamic) care este activ in Afganistan și Pakistan. Este cel mai extrem și violent dintre toate grupurile militante jihadiste din Afganistan, informeaza BBC . Gruparea ISIS-K, care…

- Doisprezece militari americani au fost ucisi si 15 au fost raniti in atentatele sinucigase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul, a declarat un inalt responsabil american, precizand ca evacuarile continua, relateaza AFP si Reuters. "Doi jihadisti considerati ca afiliati la Statul Islamic (SI)…

- „Ziua libertații” din Marea Britanie, in care au fost ridicate restricțiile anti-Covid, a venit cu o prabușire a lirei sterline la cel mai scazut nivel al sau din ultimele trei luni, in contextul in care pare ca prudența a dominat piețele globale, iar investitorii s-au indreptat spre monede mai sigure,…

- Zece copii belgieni ai unor combatanti jihadisti si sase mame au parasit tabara de la Roj, din Siria, si erau vineri in curs de repatriere spre Belgia, informeaza o sursa apropiata de dosar de la Bruxelles, relateaza AFP. Operatiunea de repatriere este cea mai importanta organizata de autoritatile…

- Candva se aflau in tatonari, dar acum nu-i mai leaga nimic. Intre Radu și Alina parea ca o sa inceapa o poveste de dragoste frumoasa, dar timpul a aratat ca cei doi nu sunt deloc pe aceeași lungime de unda. Acum, tanarul ii vede toate defectele concurentei din casa Mireasa și o considera responsabila…

- Secretarul de stat american Antony Blinken le-a cerut luni aliatilor SUA sa repatrieze cetatenii lor arestati in strainatate dupa ce au luptat alaturi de gruparea Statul Islamic (SI), spunand ca nu pot fi retinuti pe termen nelimitat in Siria, relateaza AFP. Antony Blinken a facut acest apel la Roma,…