Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 2.185.850 de lei O hotarare de Guvern aparuta ieri in Monitorul Oficial scoate in evidența o haiducie incredibila regizata la Registrul Autor Roman (RAR) de sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu. Prin Hotararea de Guvern nr. 1.024 publicata ieri in Monitorul Oficial s-a aprobat „bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman ”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.…