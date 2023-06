Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul primarul al orașului Popești Leordeni, Petre Iacob- ”Pitre”, are certificat de revoluționar, dar, aproape o jumatate de an s-a dovedit ca a fost obținut ilegal. Petre Iacob, revoluționar doar pe …vorbe Primarul orașului Popești Leordeni, Petre Iacob ”Pitre” este deținatorul certificatului…

- Bunastarea noastra nu ar trebui sa devina povara copiilor noștri, atenționeaza Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR, cu privire la creșterea continua a datoriei publice.Datoria publica a Romaniei a depașit pragul de 700 de miliarde de lei dupa primele doua luni ale lui…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, va fi prezent astazi la București la invitația ministrului Lucian Bode, iar cu acest prilej va face o dezvaluire bomba. La invitația ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, miercuri va fi prezent la București ministrul de Interne al Austriei, Gerhard…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, va fi prezent miercuri la București la invitația ministrului Lucian Bode, iar cu acest prilej va face o dezvaluire bomba. La invitația ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, miercuri va fi prezent la București ministrul de Interne al Austriei,…

- Doua surori din Dolj, care au studiat in Italia pana in 2019, au ajuns in situații dificile din cauza ca secretara școlii a uitat sa duca la Inspectoratul Școlar actele prin care studiile facute in Peninsula le erau echivalate. „Eroarea materiala” a ieșit la iveala dupa patru ani. Cand s-au reintors…

- Banca Naționala a Romaniei a facut public marți, 4 aprilie, un nou raport privind evoluția ratei inflației.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Banca centrala a mai decis totodata mentinerea…

- Sebastian Felix, fiul cel mic al regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu, va prezenta o emisiune in grila de primavara a postului public de televiziune din Romania. Mama acestuia, Christel Ungar, face parte din Consiliul de Administratie al SRTv, propusa in funcție de președintele Klaus Iohannis.…

- Consiliul de Administratie al Romarm l-a revocat din functie pe directorul general al companiei, Gabriel Tutu, incepand cu data de 14 martie. “Avand in vedere evolutia evenimentelor cu privire la situatia domnului Gabriel Tutu, prin impunerea unor noi obligatii in cadrul masurii preventive a controlului…