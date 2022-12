Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va inființa, in cursul campaniei de impaduriri de toamna din acest an, alte 60 de hectare de perdele forestiere de protecție a cailor de comunicații, cu o lungime de circa 20 de kilometri, in județele Calarași și Braila. Din acestea, 22 de hectare vor fi plantate…

- Biologii din cadrul Administrației Parcului Național Retezat au surprins imagini cu liliecii care se odihnesc pana in primavara. „In urma unei activitați de monitorizare și verificare a starii peșterilor de pe teritoriul Parcului Național Retezat, efectuata de catre colegii noștri, dorim sa…

- In așteptarea ”AMR”-ului pana la decizia definitiva a instanței cu privire la condamnarea sa la inchisoare, miliardarul Gruia Stoica se amagește amarnic cu ”prinderea in insectarul” GFR a noi ”trofee” de talia a doi foști prim-adjuncți ai Serviciului de Protecție și Paza. Acum, ca ”prafuitul” general…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, va semna contractul de finantare pentru proiectul „Extinderea retelei nationale de observatii din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat National”. La conferința va lua parte și directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Victorie in instanta pentru Laurentiu Badescu, fostul manager al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, in procesul intentat Agentiei Nationale de Integritate, institutiei care a anuntat un conflict de interese administrativ in cazul sau, anuntand ca a sesizat si Parchetul Curtii Supreme Curtea…

- „Prefectura face verificari periodice cu privire la legalitatea emiterii dispozitiilor primarilor de sector si a primarului general, ca si a legalitatii adoptarii hotararilor consiliilor locale. La ultima verificare pe care am facut-o la Primaria Sectorului 1, am dat aviz de legalitate pentru o parte…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, va fi verificat de Parchetul General dupa ce inspectorii Agentiei Nationale de Integritate au constatat ca s-ar fi aflat in incompatibilitate si conflict de interese, deoarece s-a numit manager al unui proiect cu fonduri UE. In plus, Armand si-ar fi majorat indemnizatia…

- Ministrul UDMR al Mediului,Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, și șeful Agenției Naționale de Integritate (ANI), Florin Ionel Moise au facut scut in jurul controversatului pensionar SPP, Corvin Nedelcu, abonat la numeroase sinecuri de stat, mușamalizand incompatibilitatea acestuia. Corvin Nedelcu –…