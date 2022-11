Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca ar mai vrea o candidatura la conducerea PMB, in anul 2024, insa a adaugat ca mai este un an si jumatate pana atunci, timp in care vrea sa administreze Bucurestiului pentru a rezolva problemele mari ale orasului. Chestionat daca liderul PNL Nicolae…

- Romania va avea luni dimineata un volum de 3 miliarde metri cubi gaze in depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de catre Transgaz. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, Romania are cu 701…

- ”Sunt convins ca impreuna cu toti colegii din Comandamentul de iarna vom depasi toate situatiile complicate care vor aparea in sezonul rece. Sper sa nu fie multe. Dar am vazut nivelul inalt de profesionalism al colegilor din Comandamentul de iarna si ma bazez pe echipa de acolo ca sa facem fata cu bine…

- Criteriile de acordare a pensiilor speciale s-ar putea schimba curand pentru toate categoriile beneficiare, Guvernul recunoscand ca exista deja un grup de lucru care analizeaza modificarile. In exclusivitate, Puterea.ro v-a prezentat ce decizii sunt luate in calzul in cazul militarilor, polițiștilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca nu se pune problema unui schimb de portofolii intre social democrați și liberali. Liderul social-democratilor a adaugat ca ar trebui sa aiba loc luni o sedinta a coalitiei, urmata saptamana viitoare de un Consiliul Politic National al PSD care sa desemneze…

- Grija romanilor cu privire la rezervele de gaze ar trebui sa scada odata cu anuntul facut de secretarul de stat de la Ministerul Energiei, George Sergiu Niculescu, care se afla in vizita la un eveniment la Techirghiol. Intrebat de cotidianul ZIUA de Constanta legat de starea rezervelor, reprezentantul…

- PNL a demarat o activitate de sondare privind candidatii pentru functia de primari de orase, a anuntat sambata presedintele PNL, Nicolae Ciuca. “Pana in acest moment nu am discutat (…) pe cine nominalizam pentru a candida la primaria vreunui oras. Am anuntat cat se poate de deschis ca PNL a pornit o…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat joi ca isi doreste un nou mandat, argumentand ca a scos Primaria Capitalei din falimentul in care o adusese Gabriela Firea. “Deocamdata mai sunt doi ani si doua luni si vreau sa petrec fiecare dintre aceste zile pentru a rezolva problemele mari…