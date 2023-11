Stiri pe aceeasi tema

- 8 noiembrie – Sfinții Mihail și Gavril: semnificațiile sarbatorii arhanghelilor. Tradiții, obiceiuri, hram de biserici Sfinții Mihail și Gavril: sarbatoare importanta pentru credincioși este in 8 noiembrie, cand sunt pomeniți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Sfinții Mihail și Gavril sunt considerati…

- An de an, la data de 8 noiembrie, credincioșii ortodocși și greco-catolici din intreaga lume ii sarbatoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Cei doi sunt doua figuri angelice cu rol important in credința religioasa. Iata ce nu este bine sa faci in zi de sarbatoare cu cruce roșie!

- Crestinii ii sarbatoresc miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii…

- S-a dat startul procedurii de selecție a candidaților in poziția de membru al Directoratului Hidroelectrica. Termenul de trimitere al dosarelor a fost 11 septembrie 2023.Pe lista se afla de la generali in rezerva SIE, la persoane cu funcții la stat sau cu afaceri in domeniul energetic, alaturi de generali…

- Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis valabil, deoarece, deși se afla in termenul de supraveghere al unei pedepse anterioare, a comis o noua infracțiune, ceea ce „denota un pericol social relativ ridicat”, se arata in motivarea Curții de Apel…

- UPDATE: In accidentul rutier au fost implicate 18 persoane, 4 dintre acestea, 2 adulți și 2 minori, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD, iar celelalte 3 persoane au fost transportate cu ambulanțele la spitalul din Alexandria. Victimele…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor publice, document care prevede, printre altele, prelungirea perioadei in care se acorda posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta, pana la data de 31…

- Termenul de ORFAN a fost scos din noua metodologie a Ministerului Educației, pusa in dezbatere publica. Pentru elevii cu un parinte decedat, bursele sociale nu se mai acorda fara o limita de venit, ci sunt condiționate de o limita, la fel ca in cazul familiilor cu venit minim. Ministerul Educației a…