Stiri pe aceeasi tema

- In timpul grevei profesorilor din primavara acestui an, un profesor din Braila a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a paralizat. Accidentul s-a produs in stația de tramvai din apropierea școlii unde venise sa vada daca se reiau cursurile. ”Am suferit un accident vascular cerebral, in…

- Greva lucratorilor de la CRR Infrastructura, desfașurata vineri dimineața intre orele 7.00 și 9.00, a afectat puternic și calatorii din Suceava.Un tren de naveta dinspre Iași a avut intarziere de 100 de minute, in timp ce un tren care trebuia sa plece de la Suceava Nord spre Bacau a avut chiar 110 ...

- Constantin Paun a afost adus, miercuri dimineata, in fata magistratilor Tribunalului Ilfov, dupa ce avocatul a contestat masura arestului preventiv si a cerut o masura mai blanda. Fostul politist-sef la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Bucuresti nu a facut declaratii la intrarea…

- Dronele navale de fabricație ucraineana au fost capabile sa „paralizeze” temporar Flota rusa de la Marea Neagra, a declarat șeful serviciilor secrete ucrainene, Kirilo Budanov, pentru Radio Svoboda.

- Directorul centralei nucleare (CNE) de la Cernavoda , Valentin Ovidiu Nae, primește in mana peste 10.000 de euro lunar, dublu fața de directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghița. Șeful CNE a terminat Facultatea de Fizica din cadrul Universitații din București pe specializarea Tehnologia Semiconductorilor.…

- Trafic feroviar blocat intre statiile Filiasi si Gura Motrului. Circulatia feroviara este intrerupta, joi dupa-amiaza, intre statiile Filiasi si Gura Motrului. Un tren care apartine CFR Marfa s-a defectat. Al doilea fir de cale ferata de pe respectivul tronson este inchis, in aceasta perioada, pentru…

- Doua cutremure au avut loc in timpul primelor ore ale zilei de miercuri: unul in Calarași, de 2.6 grade magnitudine pe scara Richter, și altul in Gorj, de 2 grade, potrivit Instititului Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In timpul nopții a fost un seism de 4.2. Primul…

- Pe de alta parte, legumele care ajung in piețe prin intermediari costa și de 10 ori mai mult. Pe de alta parte, paradoxal, legumele similare ajung in piețe prin intermediari și sunt comercializate la prețuri mult mai mari, chiar și de zece ori mai mari decat cele practicate de producatori. Astfel,…