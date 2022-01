Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cîrstea a mai atins faza optimilor de la Australian Open în 2017, iar acum încearca sa faca pasul spre sferturi. Adversara îi este Iga Swiatek (a șaptea favorita și campioana la Roland Garros în 2020). Meciul este LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.…

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt cele doua sportive din Romania ramase in competiție la Australian Open. Ele vor evolua luni dimineața in faza optimilor de finala. Organizatorii au anunțat orele de desfașurare a meciurilor, anunța Mediafax. Simona Halep o intalnește in optimile de finala…

- ​Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul zilei de luni (24 ianuarie), una în care vor juca cele doua reprezentante ale României din optimi - Simona Halep și Sorana Cîrstea. Simona Halep vs Alize Cornet va fi al doilea meci al zilei de pe Rod Laver Arena. Duelul…

- Simona Halep s-a impus fara drept de apel in meciul cu rusoaica Kudermetova. Dupa ce primul set si-l adjudecase scor 6-1, Simona a castigat si actul secund, scor 6-3. Sportiva din Romania s-a impus in setul doi in 40 de minute. Astfel, dupa o ora si 15 minute de joc, Simona Halep a devenit campioana…

- A condus-o pe Simona Halep cu 5-2 în decisivul duelului de la Australian Open 2021 (turul doi), dar victoria i-a scapat pâna la urma incredibil printre degete. Ajla Tomljanovic povestește cât de mult a afectat-o înfrângerea contra Simonei, una care i-a întrerupt ascensiunea…

- Simona Halep a anunțat, joi seara, ca nu poate sa joace meciul cu Jaqueline Cristian din semifinalele turneului de la Linz. Sportiva a anunțat pe Facebook ca s-a retras din cauza unei accidentari la genunchi. Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) și Jaqueline Cristian (23 de ani, 100 WTA) urmau sa se intalneasca…