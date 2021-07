Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban și Florin Cițu și-au anunțat prezența la alegerile de sambata, la Oradea, alegeri la care va fi aleasa conducerea PNL Bihor. Singurul candidat este Ilie Bolojan, actualul președinte al organizației și unul dintre liderii de marca ai PNL, care nu s-au decis pe cine vor susține la Congres.…

- Președintele PNL Ludovic Orban are, la acest moment, un avantaj clar in fața contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, cu 13 filiale caștigate, plus un numar de delegați mai mare, chiar și in unele județe in care președintele filialei s-a declarat pro-Cițu. Sunt inca organizații care nu și-au exprimat…

- Președintele PNL Ludovic Orban l-a criticat din nou pe contracandidatul sau la șefia partidului, Florin Cițu, amintind de episodul de zilele trecute, cand a fost bruscat de agenții de paza de la sediul din Modrogan. „Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se afla in același oraș, la Piatra Neamț, unde, fiecare, cauta sa iți atraga voturi la Congresul din toamna pentru funcția de președinte PNL. Aflați pe aceeași scena, Ludovic Orban a luat cuvantul și a facut o comparație neașteptata cu Cristiano Ronaldo. “Dupa ce Real Madrid…

- Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a-l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca, de-a lungul anilor, actualul președinte la PNL a sprijinit-o pe Raluca Turcan.…

- Ludovic Orban a comentat, intr-o conferința de presa susținuta la Botoșani, decizia ministrului Muncii Raluca Turcan de a -l susține in lupta pentru presedintia partidului pe Florin Cițu și nu pe el, știut fiind faptul ca de-a lungul anilor actualul președinte la PNL a susținut-o pe Raluca Turcan. Orban…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, referitor la competiția interna cu Florin Cițu pentru președinția partidului ca “va fi o competitie de proiecte, in care fiecare isi va prezenta viziunea si pana la urma membrii PNL vor decide”. Orban a mai spus ca va face o campanie pozitiva, bazata…