Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat ne recomanda ca, de Craciun, sa primim musafirii cu masca și sa aerisim bine incaperile in care stam. Pentru a evita riscurile de infectare cu Covid-19 cel mai bine ar fi ca anul acesta sa renunțam la reunirea cu familia extinsa și prietenii de sarbatori. Autoritațile…

- Șeful DSU, Raed Arafat insista pe respectarea restricțiilor inclusiv in familie, daca este vorba de membri care nu locuiesc sub același acoperiș și care se reunesc la masa de Craciun sau de Revelion. Raed Arafat le recomanda oamenilor care merg in vizite de sarbatori sa poarte masca de protecție și…

- In incaperi aerisite și cu masca - așa ar trebui sa fie masa in familie sau alaturi de cei apropiați, de Craciun, a spus, marți... The post Sfatul lui Raed Arafat pentru masa in familie, de Craciun: Sa deschida geamurile, va fi frig, dar sa deschida geamurile appeared first on Renasterea banateana .

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, recomanda ca de sarbatori sa nu se primeasca vizite, nici chiar din partea membrilor familiei cu care nu se locuieste in mod constant. In cazul in care se primesc totusi musafiri, se recomanda purtarea mastii de protectie, mai putin in momentul in care... Articolul…

- Raed Arafat susține ca nu recomanda colindatul de sarbatori și spune ca cel mai bine este ca fialul de an sa fie petrecut in randul familiei restranse.Secretarul de stat crede ca la inceputul anului este posibil sa ne așteptam la o creștere a numarului de infectari, pentru ca de Craciun și Anul Nou…

- In contextul de pandemiei de COVID-19, sarbatorile de iarna din 2020 vor fi foarte diferite de cele tradiționale. Targurile de Craciun s-ar putea transforma in piețe drive-through, iar reuniunile cu familia ar putea avea loc doar in mediul digital. Sarbatorile de iarna 2020 se apropie, iar autoritațile…

- Raed Arafat spune ca, anul acesta, Craciunul va fi adaptat virusului, a declarat, duminica seara, șeful DSP Raed Arafat. „Despre sarbatorile de iarna… este inca o perioada care va trebui sa fie adaptata acestui virus. Știu ca atunci o sa avem din nou foarte mulți oameni care o sa vrea sa sarbatoreasca…

- In acest an nu am avut Paște, dar nu vom avea nici Craciun. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a declarat pentru news.ro ca sarbatorile de iarna vor fi adaptate. „Sarbatorile de iarna ar trebui sa fie adaptate acestui virus. Stiu ca atunci din nou vom avea foarte multi oameni…