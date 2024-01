Sfaturi utile de cum să dresezi o pisică Daca ești un iubitor de animale și deții o pisica trebuie sa știi ca dresarea acesteia este o activitate pe cat dificila, pe atat de captivanta. Insa, la fel ca in cazul cainilor, dresarea micuțelor feline presupune ințelegere, rabdare și, mai ales, timp. Pisicile sunt niște creaturi foarte independente, iar fiecare in parte are un limbaj al corpului și o personalitate distincte, aspecte care, coroborate cu privirea misterioasa și sunetele pe care acestea le emit, te vor putea ajuta sa descoperi și sa ințelegi mai bine ce iși doresc. Cercetatorii au descoperit ca, deși oamenii au ținut pisici… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

