Sfaturi pentru alegerea corectă a spray-ului pentru protecție solară Numaram zilele pana cand, oficial, vom intra in vara! Insa cel mai așteptat anotimp vine la pachet cu grija pe care trebuie sa o acordam expunerii la soare. Fie ca facem plimbari mai lungi, mergem o zi la piscina sau plecam in vacanța mult așteptata, la mare, este bine sa avem la noi un spray de protecție solara , cel mai bun aliat impotriva radiațiilor solare, ce ne pot pune in pericol sanatatea și frumusețea. Radiațiile UV se impart in doua categorii: radiații UVA – ce contribuie la imbatranirea prematura a pielii și radiații UVB – responsabile pentru arsurile solare și care au potențial cancerigen.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

