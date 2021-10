Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au gasit o „spartura” neobișnuita intr-unul din brațele spiralate ale Caii Lactee, care ar putea dezvalui noi informații despre istoria galaxiei noastre, scrie Space.com . Gruparea de stele tinere și nori gazoși este descrisa de Jet Propulsion Laboratory al NASA ca „o așchie care…

- A manca mai puțina carne echivaleaza cu a avea o inima mai sanatoasa. In urma unor studii recente, experții Asociației Americane a Inimii au constatat ca persoanele de orice varsta care țin o dieta sanatoasa, bazata pe plante, au un risc mai mic de-a face infarct miocardic și boli de inima, relateaza…

- Serviciul de Sanatate Publica din Anglia transmite ca, potrivit unor date preliminare, vaccinarea anti-COVID-19 nu oprește raspandirea variantei Delta, descoperita inițial in India și foarte contagioasa, noteaza Reuters , potrivit Agerpres . ”Unele constatari initiale (…) arata ca incarcaturile virale…

- Doi mari angajatori americani au adoptat vineri noi masuri in fata variantei Delta: Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care coronavirusul inregistreaza rate de incidenta mari, in timp ce Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie…

- Luni, intr-un discurs privind situația economica a țarii, presedintele SUA a atentionat ca redresarea depinde de ținerea pandemiei sub control. Joe Biden a subliniat ca, saptamana trecuta, patru state americane cu rate reduse ale vaccinarii au insumat 40% din toate cazurile noi de COVID-19 confirmate…

- Cafeaua este o prelungire a sinelui pentru multi oameni care nu isi pot imagina dimineata fara o cafea sau mai multe. Cercetatorii vin cu vesti bune pentru iubitorii de cafea: una sau mai multe cesti pot scadea cu circa 10% riscul de a face COVID-19. Nutritia joaca un rol important in intarirea…

- Un studiu publicat de cercetatorii chinezi arata ca anticorpii dezvoltați de oamenii care s-au vindecat de COVID-19 dureaza pana la 12 luni in 70% din cazuri, conform EFE, citat de Agerpres și Libertatea . In cadrul studiului au fost recoltate 1.800 de mostre de plasma convalescenta de la 869 de persoane…

- Misterele din stomacul vacilor Rumenul acționeaza ca un incubator pentru acești microbi, care fie digera, fie fermenteaza alimentele consumate de rumegatoare, potrivit Universitații din Minnesota. Cercetatorii au suspectat ca unii microbi care se ascund in rumenul unei vaci ar trebui sa poata digera…