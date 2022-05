Sfaturi de sănătate post-pandemie Pandemia Covid-19 a fost un eveniment global traumatic, cu impact major asupra corpului si mintii fiecaruia dintre noi. Depasirea acestei perioade a presupus o multime de provocari pentru sanatatea emotionala si fizica: teama, dezorientare, suferinta, insecuritate financiara, pierderi personale, care au venit cu un cost important pentru sanatate. Acum ca lucrurile s-au mai linistit este momentul sa avem grija de noi si sa recuperam timpul pierdut. Mergi la un consult medical general In perioada pandemiei, multi pacienti au evitat sa mearga la medic atunci cand nu era neaparat necesar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

