Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care canta in corul unei biserici din județul Suceava a solicitat sprijinul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, intrucat preotul i-a interzis sa mai vina la biserica pe motiv ca nu este agreat de preoteasa. Preotul i-ar fi transmis ca daca nu pleaca din corul bisericii soția…

- O tanara suceveanca cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa o indrume in legatura cu relația de iubire pe care o are cu nepotul unchiului ei cu care vrea sa se casatoreasca. ”Am nevoie de indrumare privind urmatoarea situație. Sunt impreuna cu nepotul soției fratelui mamei mele.…

- Un sucevean a apelat la ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, susținand ca a cautat in toata Scriptura și ca nu gasește numele Duhului Sfant. ”Am cautat in toata Scriptura și nu am gasit numele Duhului Sfant. Cand iți faci cruce, spui in numele Tatalui, al Fiului și al Sfantului…

- Enoriașii dintr-o parohie suceveana sunt suparați ca la slujbele de duminica preotul vine cu coșulețul ca sa stranga bani de la oameni in condițiile in care ei iși platesc contribuțiile anuale la biserica pentru care primesc chitanța. Oamenii i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic,…

- O suceveanca s-a plans arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca doi preoți de la biserica din sat s-au certat in altar fara sa le pese de credincioșii veniți la slujba. ”Aș dori sa semnalez o situație care nu mi se pare a fi normala. In cursul zilei de 29 ianuarie am fost la aceasta […]…

- Credincioșii dintr-o parohie dintr-un oraș din județul Suceava unde preotul a fost inlocuit i-au cerut arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa revina asupra deciziei și sa-l aduca inapoi. Oamenii i-au spus inaltului prelat ca sunt foarte triști din cauza plecarii preotului care pentru…

- O tanara suceveanca de 22 de ani ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa-i spuna daca cititul carților de ficțiune este folositor unui creștin. ”Intai, va rog sa ma scuzați daca intrebarea mea poate parea puerila, insa va scriu in legatura cu un subiect la care m-am gandit…

- Un student la teologie este ingrijorat ca tot mai mulți preoți din Bucovina incalca randuielile liturgice la botez in sensul in care nu cufunda pruncul in cristelnița ci doar il stropesc cu apa. El i-a trimis arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, un filmuleț de la un botez in care preotul…