Sfat medical pentru concediu: ce medicamente să pui în trusa de vacanţă? Sfaturile medicilor sunt utile mai ales familiilor care pleaca la drum cu copii Pe perioada verii, indiferent de destinatie, trusa de medicamente pentru vacanta petrecuta impreuna cu copiii trebuie sa contina mai multe produse pentru situatii neprevazute. Dr. Maria Daniil, medic de familie si pediatru iesean, spune ca parintii trebuie sa se pregateasca din timp si sa nu uite cateva medicamente esentiale. In primul rand, sunt necesare cele antitermice, dar si medicamente antidiareice si saruri de hidratare. „Majoritatea problemelor care apar in vacanta sunt cele digestive, de aceea recomandarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

