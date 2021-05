Stiri pe aceeasi tema

- Wendy Morton este ministrul pentru vecinatatea europeana si cele doua Americi, in cadrul Ministerului de Externe de la Londra, si a explicat intr-un interviu pentru Digi24 care sunt transformarile prin care trece Regatul Unit și de ce Romania ramane un punct de interes pentru Regatul Unit.

- Romanii din Marea Britanie se confrunta cu restrictii impuse de autoritatile britanice, daca vor sa vina in vizita in tara. Romania este pe lista galbena a Guvernului de la Londra, care prevede testrari si autoizolare la intoarcerea in Regatul Unit. Pe aceeasi lista sunt insa si destinatiile de vacanta…

- Oamenii sunt ținuți de autoritațile britanice in condiții precare de detenție pentru perioade de pana la 7 zile, potrivit unei anchete citate de G4Media.ro . Se pare ca ambasadele din Londra ale statelor respective incearca sa le ofere acestora asistența consulara.Delegația USR PLUS in Parlamentul European…

- Londra dorește in continuare ca Regatul Unit sa joace un rol global in afacerile externe și asta include și capacitatea de incepe demonstrații de forța in regiunea indo-pacifica. Royal Navy a anunțat saptamana aceasta ca cea mai mare flotila navala de dupa razboiul din Malvine (Falkland) din 1982 va…

- Parlamentul European se va pronunta marti, 27 aprilie, printr-un vot in plen asupra acordului comercial post-Brexit incheiat intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, aplicat deja cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie, a anuntat joi purtatorul de cuvant al legislativului UE pe Twitter, transmite AFP.…

- Zeci de cazuri de cheaguri de sange neobișnuite, aparute dupa vaccinarea cu serul AstraZeneca, au fost semnalate in UE și Marea Britanie, astfel ca instituțiile de reglementare au admis o posibila relație cauza-efect intre campaniile de imunizare și aceste probleme foarte rare. Experții consultați de…

- Condamnarile a 109 criminali, 81 de violatori și a unui barbat gasit vinovat de ambele fapte de instanțele din Regatul Unit nu au fost transmise in țarile UE de origine ale infractorilor, din cauza unei erori masive a sistemului informatic și a unei mușamalizari ulterioare ulterioare, potrivit The Guardian.