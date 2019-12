Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Burtea este tanarul al carui cadavru a fost descoperit duminica in lacul din parcul Marghiloman. Dupa ce a implinit 18 ani in luna iunie 2019, baiatul a parasit apartamentul administrat de Protecția Copilului și a incercat sa-și ia viața in priopriile-i maini. A fost gazduit de un prieten, insa…

- Ies la iveala detalii șocante despre tanarul de numai 18 ani gasit mort in lacul din parcul Marghiloman, din Buzau. Vasile Burtea avea o poveste de viața extrem de trista, fapt pentru care prietenii tanarului se gandesc la faptul ca acesta s-a sinucis.

- Astazi, corpul unui tanar de numai 18 ani a fost scos din lacul Marghiloman din parcul cu același nume, Buzau. Adolescentul care a murit la o varsta atat de frageda se numea Vasile Burtea și a avut o poveste de viața care te face instant sa lacrimezi.

- Corpul unui tanar decedat a fost descoperit azi, in jurul pranzului, in lacul Marghiloman din Buzau, acolo unde apa n-are mai mult de 1,5 metri adancime.Un trecator care se plimba in zona a facut macabra descoperire și a anunțat autoritațile, a informat reporterbuzoian.ro.Corpul era in stare avansata…

- "Pentru sustinerea sistemului de asistenta sociala, unde avem grija de copii si adulti cu probleme, finantarea nu este pusa la dispozitie din partea Guvernului si, din pacate, banii folositi pentru functionarea Consiliul Judetean, cei pentru investitii, trebuie sa fie realocati, pentru ca nu putem…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in octombrie 2019, de 966.963 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in octombrie, 801.632 erau pensionari…

- Zilele acestea, Constanta este gazda conferintei nationale de asistenta sociala cu tema "Implicatiile Codului Administrativ asupra institutiilor publice de interes local" la care participa reprezentanti ai directiilor de asistenta sociala din 25 de orase."Sunt extrem de onorat ca ati ales orasul nostru…

- Guvernul a alocat banii necesari repararii celor trei poduri. Cel de la Marghiloman (rutier) și cele doua de la Metalurgica (rutier și feroviar). In total, Guvernul va trimite la Buzau 75 de miliarde de lei vechi pentru repararea celor trei poduri afectate de trecerea timpului. Potrivit primarului Toma,…