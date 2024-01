Parlamentul turc urmeaza sa dezbata marți ratificarea aderarii Suediei la NATO, au declarat trei surse din parlament, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Comisia pentru afaceri externe a parlamentului a aprobat luna trecuta candidatura in prima etapa a procesului de ratificare. Partidul lui Erdogan, aliații sai și principalul partid de opoziție au votat in favoarea ratificarii in cadrul reuniunii comisiei.

Dupa probabila aprobare parlamentara de marți, se așteapta ca președintele Tayyip Erdogan sa o semneze, incheind un proces indelungat care i-a frustrat pe unii dintre aliații occidentali…