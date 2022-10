Sfârșitul lui Vladimir Putin: Pierderea Crimeei ar fi o lovitură de pumnal în inima regimului Vladimir Putin pretindea la inceputul invaziei brutale a Rusiei din Ucraina ca e motivat de dorința de a scapa țara de „naziștii” care preluasera controlul asupra ei. Acum, in condițiile lungului șir de atrocitați comise de forțele ruse, e cat se poate de limpede ca unica persoana care intruchipeaza toate trasaturile cele mai josnice ale unui fanatic nazist este insuși Putin, scrie The Telegraph , citat de Rador. Instinctele tiranice ale conducatorului rus au fost foarte bine etalate la ridicola ceremonie organizata de el la sfarșitul saptamanii in Piața Roșie pentru a celebra anexarea celor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

