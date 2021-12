Sfârşitul iluziilor (I) Incredibilele turbulente politice la care asistam in ultimii ani, cu guverne multicolore care nu rezista nici macar un an si cu aliante care sfideaza vointa electoratului ar trebui sa ne puna pe ganduri. Caci se pare ca hamletiana intrebare a Cetateanului Turmentat nu mai are niciun raspuns rational. Oare ce ne mai asteapta? Pe 20 mai 1990, in duminica zisa „a orbului", cetatenii acestei tari si-au exercitat, pentru prima oara dupa cincizeci de ani de dictatura a proletariatului, dreptul de a vota liber. Pot sa le spun cititorilor mai tineri ca era o bucurie si un entuziasm de nedescris, in ciuda… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

