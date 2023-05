Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au murit duminica, 28 mai, in zona Ruse din Bulgaria, dupa ce masina in care se aflau a intrat frontal intr-un TIR, in timpul unei depasiri, informeaza realitateadegiurgiu, care citeaza rusemedia.Accidentul a avut loc duminica dimineata, la cateva minute dupa ora 08:00, pe drumul dintre Ruse…

- Doua fete și un baiat și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a intrat, in plin, intr-un TIR. Accidentul s-a produs in Mehedinți. Tragedia a avut loc pe DN 56A, la iesire din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura. Potrivit ISU Mehedinti, accidentul rutier s-a produs intre un autotren…

- Un accident tragic a intristat o țara intreaga, dupa ce Alex a murit intr-un sens giratoriu din Navodari. Tanarul avea doar 23 de ani, iar mașina pe care o conducea s-a distrus complet. Apropiații și familia lui se pregatesc acum sa il conduca pe ultimul drum.

- Accidentul s-a petrecut, luni, ieșirea din Sanandrei spre Carani, județul Timiș, dupa ce un șofer de 35 de ani a intrat in depașire fara sa se asigure și fara sa vada ca o alta mașina din spatele sau efectua aceeași manevra, informeaza Opinia Timișoarei . Cele doua mașini s-au ciocnit, iar cea condusa…