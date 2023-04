Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani a decedat, sambata, dupa ce a fost injunghiat in mod accidental in piept, de un alt barbat in varsta de 49 de ani, in timp ce sacrifica un miel la o stana din comuna Bratovoesti, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj.

- Un tanar de 19 ani din localitatea Dangeni a fost retinut de politisti dupa ce a fost surprins, de doua ori intr-o zi, in timp ce conducea fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit acestuia,…

- Angajații de la stat urmeaza sa aiba inca patru zile libere legate. Urmatoarea minivacanța pentru bugetari va fi in zilele de Paște. Angajații vor avea patru zile libere: Vinerea Mare (14 aprilie), Sambata Mare (15 aprilie), prima zi de Paște (16 aprilie) și a doua zi de Paște (17 aprilie). Iar cei…

- Un tanar din Botosani, care era cautat de autoritatile belgiene pentru infractiuni foarte grave, a fost retinut de politistii din Botosani in momentul in care era eliberat din penitenciar, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. potrivit Agerpres.…

- Trei persoane, intre care un adolescent de 14 ani, au fost salvate de sub daramaturi in orasul Antakya din sudul Turciei, la 11 zile dupa cutremurul care a devastat regiunea, au anunțat vineri autoritatile turce. Mustafa, in varsta de 33 de ani, si Mehmet, in varsta de 26 de ani, au fost salvati „la…

- O persoana a fost ucisa in urma exploziei unei masini-capcana in orasul Enerhodar, ocupat de rusi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agentia TASS, relateaza The Guardian. „Este zgomot in Enerhodar. Cauza exploziei care a rasunat in aceasta dimineata in oras a fost explozia…