Sfântul Nicolae dă startul Sărbătorilor de Iarnă! SFANTUL COPIILOR… Pe 6 decembrie, Biserica il pomenește pe Sfantul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cinstit de toata creștinatatea, pentru ca este sfantul iubirii. In popor se crede ca de Sfantul Nicolae incepe iarna, cu adevarat. In aceasta zi, Moșul iși scutura barba sura și incepe sa ninga. Iar daca nu ninge, inseamna ca Sfantul Nicolae Articolul Sfantul Nicolae da startul Sarbatorilor de Iarna! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

