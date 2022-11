Sfântul Mina ocrotitorul celor înșelați de hoți! Rugăciune puternică de spus azi Sfantul Mina ocrotitorul celor inșelați de hoți este sarbatorit pe 11 noiembrie. El este sfantul care ii ocroteste pe pagubiti, se arata grabnic ajutator celor nedreptatiti in procese si celor ce au pierdut ceva sau au fost inselati. Afla care e rugaciunea puternica de spus azi. Sfantul Mina este de origine egipteana. S-a nascut in apropiere de Memphis, stravechea capitala a faraonilor. A trait in timpul imparatilor romani Diocletian si Maximian. Ramane orfan pe cand era copil. Tatal i-a murit cand avea 11 ani, iar mama sa a murit la doar trei ani dupa acesta. Sfantul Mina ajunge in armata imperiala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

