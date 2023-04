Sfântul Gheorghe, ocrotitor al Forțelor Terestre, patron al multor țări și orașe ! Câți români se sărbătoresc astăzi? Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe in fiecare an, la data de 23 aprilie. Reprezentat in iconografie calare pe un cal și strapungand cu sulița un balaur, Sfantul Gheorghe a ramas peste veacuri ca model de curaj in lupta cu diavolul. Icoana Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruința care se lupta cu balaurii, era pictata sau cusuta pe steagurile de lupta ale lui Ștefan cel Mare. Sfantul Gheorghe era ocrotitorul armatei domnului moldovean. Steagul il infațișa pe o parte pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul soldaților și al armatei, șezand pe un tron domnesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

