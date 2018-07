Stiri pe aceeasi tema

- In calendarul ortodox din 13 iulie e mare sarbatoare. Biserica Ortodoxa Romana (BOR) praznuiește Soborul Arhanghelului Gavriil. In aceasta zi de sarbatoare se rostește rugaciunea catre Arhanghelul Gavriil pentru sanptate și noroc.

- Sarbatoare mare pentru crestinatate pe 10 iulie. Anual, in aceasta zi, crestinii ii praznuiesc pe Sfintii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei. Acesti sfinti au trait in perioada imparatului Liciniu, dandu-si viata pentru Hristos, potrivit Crestin Ortodox.ro.

- Sarbatoare pentru ortodocși. În ziua de 24 iunie, Biserica Ortodoxa face pomenirea Nașterii Sfântului Ioan Botezatorul, cunoscuta în popor și cu denumirea de Dragaica sau Sânziene.

- Sarbatoare mare pentru crestini in acest weekend. In fiecare an, pe data de 16 iunie, crestinii sarbatoresc cu mare bucurie pe Sfantul Tihon. Sfantul Tihon este praznuit sambata, iar crestinii praznuiesc cu mare bucurie aceasta sarbatoare, datorita exemplelor pe care Sfantul Tihon le-a aratat in timpul…

- Duminica, pe 10 iunie, creștin-ortodocșii il pomenesc pe Sfantul Mucenic Timotei, episcopul Prusei. In aceata zi, este dezlegare la pește, iar cei care doresc sa iși apere sanatatea și sa țina deoparte pacatele rostesc o rugaciune.

- Pe data de 2 iunie, creștin ortodocșii serbeaza odovania praznicului Pogorarii Sfantului Duh (sau a Rusaliilor). Marcata cu cruce neagra, este o zi cu semnificație dubla, intrucat tot sambata aceasta se face pomenirea Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava.

- Rugaciunea de mai jos se spune intr-o zi de vineri și se pare ca te poate apara de necazuri, scrie realitatea.net.Doamne Iisuse Hristoase, Mantuitorul cel dulce al sufletului meu, in aceasta zi a Rastignirii Tale pe Cruce ai patimit si ai luat moarte pentru pacatele noastre, ma

- Crestinii ortodocsi tin cont de ziua de 8 Mai, fiind o zi cu insemnatate. Este praznuit sfantul Arsenie cel Mare. Exista si o rugaciune pe care acestia o spun pentru ca acest sfnt sa ii ajute in mantuirea sufletului si iertarea pacatelor.