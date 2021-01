Sfantul Antonie cel Mare praznuit la Constanta si Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va tine o slujba la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta in acesta seara.Ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Sfantului Serafim de Sarov si Acatistul Invierii, la Constanta, pe data de 2 ianuarie de la ora 22.00.Maine, de la…

- La 6 decembrie, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuni. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia astazi, de la ora 08.15, Sfanta Liturghie la biserica "Sf. Ierarh Nicolae" din cadrul parohiei "Sf. Imparati…

- IPS Teodosie a facut cateva declaratii la finalul slujbei oficiate la Manastirea Sfantul Apostol Andrei din judetul Constanta. Ierarhul a fost iritat de intrebarile referitoare la COVID-19. Ierarhul Tomisului, IPS Teodosie, aflat in centrul atentiei de la inceputul pandemiei de COVID-19, a declarat…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, cheama preotii din judetul Constanta la Manastirea Pestera Sfantului Andrei din localitatea Ion Corvin, pe 30 noiembrie, pentru a "savarsi in sobor Sfanta Liturghie", in conditiile in care, potrivit masurilor impuse...

- Tensiuni uriașe la Constanța, acolo unde ar trebui sa aiba loc pelerinajul la Peștera Sfantului Andrei. In prezent, județul Constanța se afla in carantina, ceea ce presupune ca in cinzi zile, pe data de 30 noiembrie atunci cand Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Andrei, situația va fi aceeași,…

- La 11 noiembrie Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Mare Mucenic Mina. Cu acest prilej, aseara, de la ora 17.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Vecerniei cu Litie la manastirea Vacarestii Noi din apropierea localitatii Lumina, judetul Constanta, asezamant monahal care…