- Mesagerul de Neamț ureaza mulți ani fericiți, cu impliniri, sanatate și bucurii, tuturor celor care poarta numele Sf. Andrei, Ocrotitorul Romaniei! In superstițiile satelor de altadata, seara de Santandrei era considerata magica, infricoșatoare, dar și plina de oportunitați. Prin unele locuri, se spunea…

- SFANTUL ANDREI 2019. Daca aceia care se tem de strigoi trebuie sa puna usturoi pe la geamuri si usi, ca sa nu permita spiritelor rele sa le intre in case, dupa spusele batranilor, ca sa afle cine le va fi sot, fetele nemaritate trebuie sa isi puna sub perna, inainte de culcare, o crenguta de busuioc.…

- SFANTUL ANDREI 2019. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei apare, deopotriva, pe 30 noiembrie in calendarul ortodox, romano-catolic, lutheran si anglican. In Scotia, insa, el figureaza in ziua de 9 mai, ca amintire a datei primirii unor relicve ale Sfantului Andrei.Pe de alta parte, noaptea Sfantului…

- Potrivit stravechilor credinte pagane, in noaptea Sfantului Andrei – noaptea dintre 29 si 30 noiembrie – spiritele malefice se dezlantuie. Hotarul dintre lumea alba si lumea neagra, dintre cele vazute si cele nevazute dispare, iar strigoii, moroii si pricolicii isi fac de cap: fura mana vacilor (le…

- In noaptea de Sfantul Andrei vin strigoii, varcolacii, mortii vii si spiritele ratacite, Acestea au dreptul de a umbla nestingheriti prin lume. Este o noapte in care iubirea pare posibila pentru toti. Incarcata de magie si credinta, de sacru si profan, desprinsa parca din povestile infricosatoare si…

- SFANTUL ANDREI 2019. In seara de ajun a Sfantului Andrei, adica pe 29 noiembrie, se spune in popor ca spiritele umbla libere pe pamant, strigoii la fel, iar lupii vorbesc ca oameni. Aceia care sunt supestitiosi freaca ferestrele caselor, usile cu usturoi pentru ca raul sa nu aiba pe unde sa intre…

- Postul Craciunului 2019. Tradiții și superstiții, ce se mananca și cand e dezlegare la pește | albaiuliainfo.ro Postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an, a inceput pe 15 noiembrie și este perioada in care credincioșii postesc și se roaga pentru sanatate și bunastare. In postul…