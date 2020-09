Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 septembrie, crestinii ortodocsi praznuiesc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Este prima mare sarbatoare din Anul Nou Bisericesc si marcheaza hotarul dintre vara si toamna.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale Dupa 15 august, cand crestinii…

- Crestinii ortodocsi si catolici praznuiesc la 15 august Adormirea Maicii Domnului sau Santamaria Mare - denumirea populara. In paginile Sfintei Evanghelii se gasesc putine date despre trecerea in nefiinta a Mariei. Dar biserica crestina consemneaza ca ea a mai trait 11 ani dupa inaltarea Fiului sau…

- Crestinii ortodocsi, dar si romano- si greco-catolicii praznuiesc astazi Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, o sarbatoare care face trimitere la momentul in care ucenicii Mantuitorului, aflati pe Muntele Taborului, The post Mare sarbatoare religioasa: Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos. Tradiții,…

- In fiecare an la data de 24 iunie creștinii ortodocși de pretutindeni praznuiesc Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, una dintre cele mai importante sarbatori de peste an. Aceasta sarbatoare creștina coincide cu Sanzienele, o sarbatoare pagana cu care a fost insa asociata și pe care romanii o țin din…

- „Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preainalt te vei chema, ca vei merge inaintea fetei Domnului, ca sa gatesti caile Lui, sa dai poporului Sau cunostinta mantuirii intru iertarea pacatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru,