Sfânta Lumină de la Ierusalim ajunge azi la Patriarhie. Povestea miracolului Ortodoxiei Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim va continua și in acest an, cu respectarea regulilor sanitare in vigoare. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 1 mai, de catre parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte. Lumina Sfanta va fi oferita, ca de obicei, delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane, la Aeroportul International „Otopeni”. Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfanta fiecarei parohii. In aceeași seara, in intervalul orar 19.30–20.30, va avea loc, pe Colina Bucuriei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 1 mai - Sputnik. Miracolul Ortodoxiei s-a produs și in acest an. La ora 13:50, in timpul Vecerniei Mari din Sambata Mare, care se oficiaza intre orele 12:30 și 14:30 deasupra Sfantului Mormant din Ierusalim, Focul Haric s-a aprins. Focul Sfant va fi adus in acest an in țara noastra diferit…

- In enciclica de Paști, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu afirma ca „tot ceea ce credem, tot ceea ce iubim și tot ceea ce nadajduim noi creștinii ortodocși este legat de Paști, din care toate iși iau vitalitatea, toate se talcuiesc și toate iși primesc adevaratul sens”. Patriarhul Ecumenic subliniaza…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Daniel, a transmis un mesaj cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Sfantul parinte le cere romanilor de pretutindeni sa pastreze credinta crestina si valorile spirituale oriunde s-ar afla. Patriarhul Daniel: Incepand cu Noaptea de Paste, timp de 40 de zile…

- Toți romanii au pe masa oua roșii de Paște. Este o tradiție bine impamantenita și nimeni nu concepe sarbatoarea Invierii fara aceste simboluri pascale. Cuprins: Despre simbolistica oualor roșii Tehnici naturale de vopsit oua roșii Oua roșii cu sfecla Oua galbene cu turmeric Oua portocalii cu cafea…

- Ziua de marti este dedicata Predicii de pe Muntele Maslinilor, in care Hristos a prevestit distrugerea templului din Ierusalim, evenimentele viitoare si propria sa inviere. Se rememoreaza parabola celor 10 fecioare, cinci nesabuite si cinci intelepte. Inteleptele l-au asteptat cu rabdare pe ...

- Arhidiaconul Sorin Mihalache va sustine in 15 aprilie conferinta cu tema „Invierea lui Hristos și innoirea vieții omenești. De la medicina la teologie, despre semnele iubirii lui Dumnezeu pentru noi”. Evenimentul este organizat de Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi (ASCOR), filiala Timisoara,…

- Sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi de stil vechi. Biserica Ortodoxa ii cinsteste astazi pe cei 40 de mucenici, soldati romani, care au fost omorati pentru credinta. In anul 313 dupa Hristos, imparatul roman Constantin a emis un edict prin care legaliza crestinismul. Cumnatul lui, Liciniu,…

- Un protest a fost organizat, sambata, in fata sediului televiziunii publice a Ciprului, de contestatari ai melodiei inscrise in concursul Eurovision. Potrivit acestora, piesa “El Diablo” promoveaza satanismul și contravine moralei bisericii crestine. La Nicosia, unii demonstranti au purtat cruci și…