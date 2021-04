Jertfa și altar de jertfa, crucea este in același timp „semnul lui Hristos“ și al creștinismului. Este, dupa Sfanta Scriptura : „Semnul Fiului Omului“. „Atunci se va arata pe cer semnul Fiului Omului” spune Mantuitorul insuși (Matei 24, 30). Biserica a vazut in acest semn crucea Domnului. Catre aceasta ințelegere ne conduc marturisirile Sfintei Scripturi. Așa de pilda, […] The post Sfanta Cruce – Altarul iubirii lui Dumnezeu (Parintele Constantin Galeriu) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .