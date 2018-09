Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 6 august, cu ocazia Schimbarii la Fața a Domnului, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca in altarul de vara al Manastirii Botiza, Protopopiatul Vișeu. ​Din soborul slujitor au facut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul…

- Schimbarea la Fata a Domnului, o mare sarbatoare a ceștinilor, este ziua in care natura incepe sa se pregateasca de toamna. Aceasta sarbatoare amintește de minunea petrecuta pe muntele Tabor, unde Hristos iși descopera dumnezeirea Sa prin natura umana pe care a asumat-o. Evanghelistul Matei spune “Și…

- Cea mai tainica, profunda si luminoasa minune din viata pamanteasca a Mantuitorului Iisus Hristos, pe Muntele Tabor din Galileea, se petrece la cateva zile dupa raspunsul primit la intrebarea adresata Apostolilor: „Cine spun oamenii ca sunt Eu?" (Matei 16,13).Pe rand, Apostolii au ...

- Printul valah a fost constanta din viata zbuciumata a suveranei Romaniei. Considerata „o Lady Diana a timpurilor ei“, Maria a avut o viata prestabilita pe care a incercat s-o faca mai palpitanta, inclusiv prin pasiunile sale sentimentale transformate in aventuri amoroase care au scandalizat Europa.…

- Ca in fiecare an, pe data de 6 august, in Poiana Zborului din satul Gorgota,comuna dam-boviteana Razvad va fi mare sarbatoare. Din mosi-stramosi, satul Gorgota din comuna dam-boviteana Razvad imbraca haine de sarbatoare pe 6 august, cand biserica praznuieste Schimbarea la fata a Domnului. Cu mic cu…

- Sarbatoare mare pe 25 iulie pentru crestini. Miercuri, cu totii praznuim Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu Maria. Aceasta este dupa descendenta bunica Lui Iisus Hristos.

- A fost transportat de urgenta cu un elicopter SMURD la Iasi, care l-a luat din camp, de pe drumul Glodeni - Garbesti, iar dupa ce i-a fost administrat un tratament antialergic a fost stabilizat si redirectionat catre Spitalul de Copii „Sf. Maria" pentru continuarea tratamentului si pentru supraveghere…